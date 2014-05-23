Частина батальйону "Донбас" вийшла з оточення, багатьох поранено. З блокованою групою зв'язку немає

Основна кількість бійців загону "Донбас" прорвалася. Поранено 50% особового складу, більшість бійців втратили багато крові. Поранених вивезли на армійський блокпост м. Красноармійська.

Про це повідомив командир добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці в Facebook.

"З оточеної групою, яка засіла в будівлі до цієї хвилини підтримувався телефонний зв'язок. Тільки що повідомили, що зв'язок перервався. У бійців закінчуються патрони. Підійти до них немає можливості - працюють снайпери. Потрібен БТР, щоб під'їхати до будівлі і вивезти хлопців. Далі заправної станції пройти не можемо", - написав він.

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Командир батальйону повідомив, що біля лікарні з пораненими виставлена охорона, вцілілі військові повертаються назад. В оточеній групі майже всі поранені.

"Упевнений, що маршрут нашого пересування був заздалегідь відомий терористам. Так як такої концентрації на звичайних блокпостах у сепаратистів зазвичай не спостерігається. Проти нас працюють вишколені чеченські загони", - написав Семенченко.

Командир батальйону "Донбас" підкреслив, що керівництво АТО і командування ЗСУ знає про ситуацію, що склалася, і ще раз висловив прохання про підмогу та БТР.