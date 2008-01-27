Ющенко обіцяє Тимошенко миттєву реакцію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає від спроб «кишенькових» домовленостей в питаннях продажу обласних енергогенеруючих компаній.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1», записаному під час його перебування в Швейцарії.

«Перше і найголовніше – я не хотів би, щоб продаж обленерго пов’язувався з тіньовими «кишеньковими» домовленостями певних політичних сили щодо розподілу цих об’єктів конкретним людям», - підкреслив Глава держави .

На його переконання, приватизація будь-якого об’єкту, в тому числі і обленерго, повинна відбуватися виключно на конкурентній, прозорій основі, без усіляких «політичних подачок».

В.ЮЩЕНКО розповів, що в нього є сигнали про це, що так звана приватизація обленерго може обійтися Україні «просто роздачею обленерго певним голосам для того, щоб вони у парламенті голосували так, як хтось забажає». Президент зауважив, що його це «насторожує».

«На жаль ці сигнали є, я на них зреагую, прийде час, моя реакція буде миттєвою на це. Але я просто зараз застерігаю – я поінформований, у мене є пошта, і я буду твердо стояти на тому, що ми проведемо не розпродаж України, а продуману приватизацію об’єктів», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що по кожному об’єкту приватизації повинен бути графік продажу, а також добре продумана передпродажна програма.

«Ми повинні про переваги, про активи цього об’єкту оголосити по всьому світу. Щоб про нас не тільки по електронним сайтам прочитали, що ми це робимо, щоб ми привели в Лондоні, в Європі, в інших містах, по всьому світу, в Америці, в Азії відповідні презентації, - висловив думку глава держави, додавши - Іншими словами, як ми робимо вдома, коли хочемо показати свою хату гостям – ми включаємо світло, ми їх запрошуємо у чудовий світлий день, ми прибираємо в хаті, ми показуємо, що ми вас чекали».

Водночас, Президент вкотре висловився проти того, щоб кошти від приватизації йшли на будь-яку соціальну програму.

«Якщо ми тільки кошти від приватизації направимо на проїдання – по будь-якій програмі, по будь-якій, я підкреслюю, програмі – ми показуємо наш фінансовий баланс в такому вигляді, що з цією країною ніхто не буде мати справу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.