АТО триває: за добу військові знищили 20 бойовиків, армія втратила двох бійців

За добу загинули двоє українських військовослужбовців, знищено 20 бойовиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

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За його даними, за минулу добу українські силовики провели ряд вдалих операцій, зокрема не допустили чергової спроби прориву кільця оточення АТО на півночі та ліквідували загін терористів поблизу Рубіжного.

Йдеться про банду бойовиків з Луганська, російських найманців, які останнім часом дислокувались в місті Антрацит.

«Втрати бойовиків під час бою складають до 20 вбитими та біля 30 поранених. За інформацією джерел, морги Лисичанська та Северодонецька забиті трупами бандитів.

На жаль українська армія понесла втрати. Під час операції загинули 2 та поранено 7 українських військовослужбовців», - пише Селезньов.

Він наголошує, що вночі терористи продовжували спроби прориву з кільця оточення в районі проведення АТО. Так, близько півночі зі стрілецької зброї було обстріляно блокпост на перехресті доріг, о пів на п’яту мінометним вогнем бойовики обстрілювали позиції українських військовослужбовців на горі Карачун в районі міста Слов’янськ.

У відповідь українські силовики застосували вогонь на ураження зі стрілецької зброї та озброєння БТР-80, що змусило нападників відступити та понести втрати. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

За його словами, до українських силовиків звернулась губернатор Луганської області Ірина Варигіна, яка повідомила, що протягом дня отримує інформацію від мешканців регіону, які висловлюють підтримку впевненим діям учасників АТО. Луганчани висловлюють підтримку заходам, що вживає центральна влади країни, сподіваються на скоріше вирішення проблем, стабілізацію ситуації в регіоні.

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Активізація силових дій терористів проти військових мають на меті різке загострення ситуації в регіоні з метою зриву виборчої кампанії, констатував Селезньов.

«Підрозділи, які задіяні в АТО, продовжують виконувати завдання щодо локалізації бандформувань у визначених районах, створення щільного кільця оточення з метою недопущення поширення тероризму, несуть службу на блокпостах, здійснюють охорону оборону базових таборів, завдання з підтримки дій спеціальних підрозділів», - наголошує він.