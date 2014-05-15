Українські силовики почали фінальний етап операції під Краматорськом - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, на даний момент населений пункт, в якому засіло угруповання терористів, взятий у щільне кільце українськими силовиками. Терористи займають оборону в житлових будинках, де також перебувають місцеві мешканці", - пише Тимчук.

Читайте такожСили АТО будуть діяти набагато жорсткіше - ПарубійЗа його словами, керівництво операції вживає заходів з коригування дій силовиків з тим, аби під час нейтралізації бойовиків не постраждали мирні громадяни.

"На даний момент серед українських силовиків є поранені, загиблих немає. Кілька терористів знищено, точної інформації щодо кількості знищених на даний момент немає", - заявляє Тимчук.