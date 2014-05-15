Українські силовики почали фінальний етап операції під Краматорськом - Тимчук

10:17, 15 травня 2014
Політика
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В районі населеного пункту Староварварівка за 30 км від Краматорська починається фінальний етап операції українських силовиків проти проросійських терористів.

Силовики оточили терористів

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Зокрема, на даний момент населений пункт, в якому засіло угруповання терористів, взятий у щільне кільце українськими силовиками. Терористи займають оборону в житлових будинках, де також перебувають місцеві мешканці", - пише Тимчук.

Читайте такожСили АТО будуть діяти набагато жорсткіше - ПарубійЗа його словами, керівництво операції вживає заходів з коригування дій силовиків з тим, аби під час нейтралізації бойовиків не постраждали мирні громадяни.

"На даний момент серед українських силовиків є поранені, загиблих немає. Кілька терористів знищено, точної інформації щодо кількості знищених на даний момент немає", - заявляє Тимчук.

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