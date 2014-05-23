"ДНР" займається активним пошуком Ляшко - терорист Губарєв

Представники незаконної терористичної організації "Донецької народної республіки" ведуть активні пошуки нардепа, кандидата в президенти Олега Ляшка.

Про це заявив "самопроголошений губернатор Донецької області Павло Губарєв, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожПолітолог вважає, що Ляшко завдячує своїм успіхом особливому політичному стилю"Хочу вам заявити, що ми активно шукаємо пана Ляшка, з радістю поспілкувалися б з ним, як з представником верховної влади Києва. Тому що не так давно була інформація, що його спіймали. На жаль, це виявилося не так. Зараз ніби є якісь натяки, що незабаром зловлять - він курсує у нас", - розповів Губарєв.

За його словами, в регіоні на Ляшка "ведеться полювання". "Він сам дає приводи своїми висловлюваннями. Людина має відповісти за свої слова. Він, так званий депутат, займається тут провокаціями. Його бачили на блокпостах. За ним ведеться стеження. Найближчим часом, я думаю, нам вдасться з ним поспілкуватися особисто", - зазначив Губарєв.

Додамо, за фактом повідомлення про викрадення народного депутата України, кандидата в президенти Олега Ляшка відкрито кримінальну справу за ст. 112 ("посягання на життя"). Раніше, 11 травня, в Інтернеті з'явилася інформація, нібито від ополченців, що Олега Ляшка взяли в полон. Пізніше Ляшко заявив, що його ніхто не викрадав.