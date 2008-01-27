Яценюк: хто молодший, того б’ють

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оцінює роботу першої сесії нинішнього скликання на “три з мінусом”.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

За його словами, саме така оцінка, а не «два з плюсом» тому, що «почали працювати». Він зазначає, що робота Верховної Ради є складною, оскільки вперше в історії парламентська більшість має перевагу «в два голоси».

Він підкреслив, що «на мої плечі звалилася сьогодні ця відповідальність, на мої плечі звалилася найбільша критика».

«Такий процес – хто молодший, того б’ють, в кого немає власної політичної партії, того також б’ють», - пояснив спікер.

На запитання журналіста, чи задоволений він собою, А.ЯЦЕНЮК відповів, що «завжди собою незадоволений, тому є можливість для того, щоб удосконалюватись і рости».