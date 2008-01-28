Яценюк готовий захищати опозицію

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти силових дій з боку коаліції для розблокування роботи парламенту.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що керіник парламенту є спікером не тільки однієї частини парламенту, а всього законодавчого органу. «Тому я не є прихильником того, аби силовими засобами і методами заходити в зал Верховної Ради», - сказав він.

Голова Верховної Ради зазначив, що його обов’язком є переконати меншість «бути більш грунтовною і бути більш зваженою у принятті рішень». А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що стіни парламенту сьогодні «є фортецею для опозиції». «Це єдине місце, де українська опозиція може бути захищеною. І я як голова Верховної Ради готовий захищати опозицію», - сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому спікер наголосив, що опозиція повинна дати йому можливість для цього.

Він висловив сподівання, що згодом засідання українського парламенту будуть проходити в нормальному режимі. «За будь-яких обставин ця історія повинна мати закінчення в частині блокування. Це не регламентні і незаконні дії», - сказав він. В той же час А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у випадку продовження блокування роботи парламенту, йому доведеться «вжити адекватних дій».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він рішуче налаштований аби знайти порозуміння між коаліцією та фракціями меншості. «Якщо рішучість сьогодні візначається тим. у кого більші руки і довші ноги, то це не найкраща рішучість. Ми спробуєм домовитися», - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня фракція Партія регіонів заблокувала роботу ВР, вимагаючи розглянути питання щодо листа трьох керівників держави відносно приєднання України до ПДЧ в НАТО. У зв’язку з цим голова ВР А.ЯЦЕНЮК відмовився проводити пленарне засідання та закривати першу сесію ВР шостого сликання, як це було передбачено раніше прийнятим рішенням.