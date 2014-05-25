МВС не зафіксувало випадків крадіжки бюлетенів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив радник міністра внутрішніх справ України Станіслав Речинський.

«На сьогодні найпроблемніші ділянки - Донецька та Луганська область. В даний момент представники бандформувань намагаються вилучати документи з цих ділянок, але на результат виборів це не вплине, тому що бюлетені ще ніде не захоплені, а місця проведення виборів з метою безпеки, також можуть змінюватися», - сказав Речинський.

Читайте такожБойовики ДНР продовжують терор проти членів виборчкомів - КВУРаніше він зазначав, що порядок на виборчих дільницях по всій країні під час проведення виборів президента України будуть охороняти близько 52 тис міліціонерів, 16 тис добровільних дружинників, а також курсанти міліцейських ВНЗ та бійці Національної гвардії.