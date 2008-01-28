Тимошенко на два дні залишила Україну

Сьогодні, 28 січня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Брюсселя з дводенним робочим візитом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, на 28 січня запланована зустріч глави уряду з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, генеральним секретарем Європейської народної партії Антоніо Лопезом ІСТУРІОЗОМ, представниками комітету Європарламенту із закордонних справ і комітету парламентської співпраці Україна-ЄС. Також запланована зустріч із президентом Європарламенту Гансом-Гертом ПЬОТТЕРІНГОМ і з представниками закордонних ЗМІ.

В кінці дня Ю.ТИМОШЕНКО проведе робочу вечерю з Комісаром з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ і координатором ЄС з питань розбудови південних проектів газопроводів Йозісом Йоганесом ван ААРТСЕНОМ.

На 29 січня запланована зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Комісаром з питань зовнішніх зносин та європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, з Комісаром з питань зовнішньої торгівлі Пітером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

Також прем’єр-міністр планує зустрітися з Генеральним секретарем Ради Міністрів ЄС, Високим представником з питань Спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ, прем’єр-міністром Королівства Бельгія Гі ВЕРГОФСТАДТОМ, віце-президентом Європейської комісії, Комісаром ЄС з питань юстиції, свободи та безпеки Єврокомісії Франко ФРАТТІНІ.

В поїздці прем’єр-міністра супроводжують віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН та інші офіційні особи.