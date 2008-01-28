Польські митники масово пішли на лікарняні

Польський уряд готує заходи для нормалізації руху на польсько-українському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Гданську Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

За його словами, спеціальна група урядовців найближчими днями розробить заходи зі зміни руху на тих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, де тривають акції протесту митників.

«Якби було більше часу, ми б терпляче зустрічалися і дискутували, проте часу не мають передусім водії, які стоять у чергах. Тому сьогодні кризовий штаб підготує рішення про можливості функціонування польських пунктів перетину кордону іншими ніж до цього часу методами», – зазначив Д. ТУСК.

Розблокування кордону, за словами прем’єр-міністра, ускладнюється тим, що Польща повинна діяти згідно з державними та європейськими законами.

Разом з тим Д.ТУСК уважає масовий вихід митників на лікарняні «дуже поганою формою протесту», яка «не відповідає почуттю реальності та праву».

Водночас, польський прем’єр зазначив, що його уряд серйозно підходить до переговорів із невдоволеними митниками і готовий збільшити їм зарплатню.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2007 року Митна служба Республіки Польща розпочала акцію протесту. За повідомленням Протестного комітету «Бялистоцьке порозуміння», причинами проведення такого заходу стали суперечки щодо грошового, правового та соціального забезпечення митників.