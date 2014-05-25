Губернатор Луганщини ініціює розпуск облради

Виконуюча обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Верігіна готує пропозицію щодо розпуску Луганської обласної ради.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті в.о. Президента України.

"Ірина Верігіна готує пропозицію щодо розпуску Луганської обласної ради, оскільки її депутати зробили все можливе, щоб зашкодити голосуванню, і повинні нести персональну карну відповідальність", - зазначається у повідомленні.

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Також в.о. голови Луганської ОДА подякувала всім патріотам, які допомогли провести вибори у двох округах Луганської області

«Незважаючи на намагання сепаратистів зірвати виборчий процес на території усієї Луганської області, у двох округах все ж проходять вибори - 10 районів області мають можливість використати своє конституційне право і взяти участь у позачергових виборах Президента України. Я розумію, що ми зірвали плани сепаратистів, бо вони хотіли, щоб уся Луганщина не голосувала», - відмітила вона.

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Верігіна додала, що вже звернулася до депутатів Верховної Ради з пропозицією позбавити мандатів депутатів ПР та КПУ, які підтримують дії терористів та дестабілізують ситуацію в Луганській області.