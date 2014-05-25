Міліції надійшло 76 повідомлень про порушення під час виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

За його словами, із вказаної кількості повідомлень 31 містить ознаки кримінального правопорушення.

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Як зазначив Яровий, найбільше повідомлень про порушення надійшло з Донецької та Луганської областей. Крім того, повідомлення надходили із Харківської, Запорізької, Волинської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської областей.

“Усі ці повідомлення зареєстровані і по них проводиться перевірка”, - сказав Яровий.