Міліції надійшло 76 повідомлень про порушення під час виборів
19:21, 25 травня 2014Політика
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Станом на 18.00 до органів внутрішніх справ надійшло 76 повідомлень про скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень під час голосування на виборах президента України.
Станом на 18.00 надійшло 76 повідомлень про порушення під час виборів / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
За його словами, із вказаної кількості повідомлень 31 містить ознаки кримінального правопорушення.
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Як зазначив Яровий, найбільше повідомлень про порушення надійшло з Донецької та Луганської областей. Крім того, повідомлення надходили із Харківської, Запорізької, Волинської, Одеської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської областей.
“Усі ці повідомлення зареєстровані і по них проводиться перевірка”, - сказав Яровий.
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