Тимошенко спромоглася набрати більше 20% лише в одній області – екзит-пол

Про це свідчать попередні результати Телевізійного національного екзит-полу, проведеного компанією TNS на замовлення телеканалів 1+1, ICTV, Україна та Інтер. У решті областей Тимошенко не дотягнула до позначки у 15%. Досить високою була частка виборців, які проголосували за Тимошенко, також у Закарпатській (14,4%), Волинській (14,7%), Вінницькій (14,6%) Житомирській (13,4%), Полтавській (14,3%) областях, повідомляє ТСН.

Читайте такожУ штабі Порошенка вже почали неофіційно вітати одне одногоНайменшу підтримку Тимошенко має в Донецькій (1,4%), Луганській (7,1%), Харківській (8,5%), Миколаївській (8,9%) та Одеській (9,4%) областях. У Києві за Тимошенко проголосувало 10,2% виборців, а в Київській області – 12,5%.

В цілому по Україні, згідно з даними Телевізійного національного екзит-полу, Тимошенко набрала 12,4% голосів виборців. На першому місці Петро Порошенко з результатом 57,3%.