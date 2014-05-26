Завершилося голосування на всіх закордонних виборчих дільницях - МЗС
06:51, 26 травня 2014Політика
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Станом на 06:00 за київським часом, завершилося голосування у всіх 114 закордонних виборчих дільницях.
Завершилось голосование на всех заграничных 114 избирательных участках / dt.ua
Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
«Жодних надзвичайних ситуацій, які б перешкоджали їх діяльності, не зафіксовано, - підкреслили в МЗС.
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