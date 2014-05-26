У Києві члени ДВК вилучили спостерігача з дільниці - ОПОРА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ОПОРИ.

Як зазначили у прес-службі, на місце події приїжджали міжнародні спостерігачі та працівники міліції.Читайте такожСпостерігач ОБСЄ: світ може визнати вибори, незважаючи на їх зрив на Сході

За словами спостерігача ОПОРИ, дільниця знаходиться у 221 виборчому окрузі на вулиці Трьохсвятительській, 4. «Дільнична виборча комісія вилучила спостерігача постановою, але не надала копії, попри численні вимоги. Над ранок члени комісії представили документ, у якому бракує мотиваційної частини - ДВК не може аргументувати, на яких підставах вилучили офіційного спостерігача», - зазначили в ОПОРІ і додали, що «відмова надати копію постанови суперечить частині 16 статті 28 Закону України “Про вибори Президента”: “Копія постанови, прийнятої окружною чи дільничною виборчою комісією, засвідчена головою виборчої комісії чи його заступником і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою виборчої комісії, видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а прийнятої напередодні дня голосування та в день голосування, - невідкладно».