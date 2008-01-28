Олена Лукаш наскаржилась Ющенку на дружину Зварича

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ звернулась до Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та голови Центральної виборчої комісії України з депутатським запитом щодо факту зупинення діяльності з впровадження Державного реєстру виборців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Як мені стало відомо, протягом останніх трьох місяців фактично зупинена діяльність з впровадження Державного реєстру виборців, метою якого є досягнення справедливого, чесного, об’єктивного проведення виборів в Україні на всіх рівнях та уникнення фальсифікацій”, - йдеться у запиті.

За словами О.ЛУКАШ, причиною таких дій є штучно ініційовані позови від ТОВ “Науково-виробнича фірма “Українські національні інформаційні системи” (директор - Світлана ЗВАРИЧ) та Тендерної палати України до Окружного адміністративного суду м. Київ та Господарського суду м. Київ з приводу організації закупівлі товарів та послуг зі створення АІТС “Державний реєстр виборців”.

“Не торкаючись питання можливої комерційної та політичної зацікавленості зазначених вище осіб, вважаю за необхідне зазначити, що будь-які судові спори не можуть бути причиною невиконання вимог Закону України “Про Державний реєстр виборців” у частині впровадження АІТС “Державний реєстр виборців”, - наголошує депутат.

О.ЛУКАШ вважає абсолютно незрозумілим та помилковим замовчування з боку ЦВК факту неможливості впровадження Державного реєстру виборців.

“Доведення до відома громадськості та відповідних державних органів інформації про факти грубого втручання до цього процесу певних осіб, повинне сприяти вирішенню спірних питань. Замовчування в даному випадку тим більше не припустиме, оскільки ЦВК вже не змогло використати виділені у 2007 році бюджетні асигнування в сумі 14,211 млн. грн. на створення Державного реєстру виборців, внаслідок чого зазначені кошти списані в доход державного бюджету України”, - зазначає О.ЛУКАШ.

Депутат просить Президента, прем’єр-міністра, голів Верховної Ради та Центральної виборчої комісії у межах їхніх повноважень використати всі можливі правові засоби з забезпечення належної реалізації положень чинного законодавства України щодо створення в Україні Державного реєстру виборців.