За зраду присязі звільнено 12 тисяч правоохоронців, які працювали в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар сьогодні під час брифінгу.

«Тільки в одному Криму ми звільнили 12 тисяч осіб за зраду присязі міліції. На сьогодні ми звільнили 250 чоловік на Придніпровській залізниці», - заявив він.

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«Сьогодні ми звільняємо за зраду присязі в Луганській та Донецькій області. На превеликий жаль, першими зрадниками виявилися керівники кадрових підрозділів управлінь внутрішніх справ, ми негайно їх звільняємо з посад», - зауважив заступник міністра.

Він також зазначив, що «у нас зрадники виявилися навіть в Тернопільській, Львівській області».

«Під час нашої поїздки в Одеській області ми звільнили близько десяти осіб, які були зв’язані з екстремістами, вони продавали патрони екстремістам», - повідомив Чеботар.