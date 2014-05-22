Командир батальйону "Донбас" нагадав донецькій міліції про присягу

У розмові з міліціонерами Семенченко висловлює граничний ступінь незадоволення через дії міліціонерів.

"Хто забув присягу на вірність Україні?.. Ваше мовчання я сприймаю як наявність залишків совісті. По всій Донецькій області ходять якісь прошмандовки, забирають зброю, кладуть людей обличчям в бруд!", - обурюється Семенченко і додає, що якщо буде відбуватися насильство щодо людей, то батальйон "Донбас" повернеться, але вже не в якості друзів міліції.

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Довідка. Батальйон "Донбас" - структурний підрозділ МВС України, покликаний відновити порядок на сході країни.

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