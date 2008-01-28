У кабінеті мера Миколаєва знайшли «шпигунську» апаратуру
13:35, 28 січня 2008Політика
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Чекаємо компромату?
У суботу 26 січня мер міста Миколаєва В.Чайка заявив про те, що він особисто знайшов декілька відеокамер у робочому кабінеті.
У кабінеті міського голови було виявлено декілька комплексів для відео запису з високим розділенням і дальністю зйомки, повідомляють Новости N.
За словами одного з джерел в правоохоронних органів, за допомогою аналогічної апаратури правоохоронці «писали» главу Миколаївського обласного Господарського суду Ю.Коваля в 2007 році. Апаратура працювала дуже тривалий час.
Операцію з вилучення апаратури проводили співробітники СБУ. Також на місце виїжджали співробітники Заводського райвідділу міліції.
Зараз В.Чайка знаходиться в Києві, де планує провести прес-конференцію.
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