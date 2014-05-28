Терористи намагалися захопити сім'ї бійців батальйону "Донбас"

Бойовики намагалися захопити сім'ї бійців батальйону "Донбас".

Про це у своєму Facebook повідомив командир батальйону Семен Семенченко. "Останні кілька днів терористами робилися спроби захоплення сімей бійців батальйону "Донбас". Спроби не увінчалися успіхом, всі сім'ї зараз в безпеці", - пише Семенченко.

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