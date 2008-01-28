Коаліціанти хочуть гратися опозиціонерами під ковдрою?

Директор центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ прогнозує, що на цьому тижні робота Верховної Ради не буде поновлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я сумніваюсь, що на цьому тижні парламент запрацює у сесійному режимі. Тим більше, що деякі фракції взагалі заявили, що сприймають п’ятницю як останній день (роботи сесії – УНІАН) і збиратись не будуть», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Він вважає, що спроба зробити альтернативне зібрання Верховної Ради, про яке натякали представники коаліції, є “дурницею”, і навряд чи вдасться не лише з точки зору мобілізації необхідної кількості депутатів, а й через внутрішні розбіжності.

Він додав, що не всі коаліціанти погоджуються влаштовувати «черговий Український дім».

А.ЄРМОЛАЄВ додав, що через це, скоріше за все, цей тиждень пройде як тиждень роботи ВР у комітетах.

Водночас він вважає, що формально день завершення цієї сесії і початок нової співпадуть.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, саме Президент спонукав блокування парламенту, оскільки він заявляв про працездатність коаліції, що не відповідає дійсності.

Він також додав, що сьогодні стало очевидним, що у коаліції критична кількість голосів для голосування по президентських законопроектах, тому багато коаліціантів зацікавлені, щоб і надалі імітувати парламентську кризу, щоб не голосувати.

«Ми не можемо виключити гру під ковдрою. І тут важливо для самих опозиціонерів не стати іграшкою в руках коаліціантів», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.