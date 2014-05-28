У Кремлі сказали, коли Путін має намір привітати Порошенка
12:24, 28 травня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін має намір привітати Петра Порошенка з обранням на посаду президента після офіційного підбиття підсумків виборів.
Путін думає привітати Порошенка після офіційного оголошення результатів / REUTERS
«Коли будуть остаточні результати, офіційні - тоді буде прийматися рішення. Президент вже раніше сказав, що ми поважаємо результати виборів», - підкреслив помічник російського президента Юрій Ушаков, передають РИА Новости.
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Як повідомлялося, Центральна виборча комісія опрацювала 98,66% електронних протоколів на виборах президента. Лідирує Петро Порошенко з 54,69% голосів виборців. У Юлії Тимошенко - 12,82%.
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