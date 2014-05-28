Стрілянина в Донецьку припинилася — мер

Про це повідомляється на сайті мера Донецька Олександра Лук‘яненка.

«Донецька міська рада не підтверджує інформацію про перестрілки в інших районах міста. Також спростовуємо інформацію про захоплення якихось нових будівель», - йдеться в повідомленні.

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Жителів міста просять максимально зберігати спокій, не піддаватися паніці і провокаціям, а також довіряти лише офіційній інформації.

«Не наближайтеся до місць збройного протистояння. Без крайньої необхідності не виходьте з дому», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку, де 26 травня терористи захопили міжнародний аеропорт і спалили стадіон «Дружба», українські силовики проводять активну фазу антитерористичної операції.

Раніше сьогодні очевидці повідомляли, що в районі захопленої сепаратистами будівлі СБУ на вулиці ім. Щорса чути активну стрілянину.

Незадовго до стрілянини над містом постійно кружляли винищувачі. За кілька годин до цього центральною вулицею ім. Артема «проїхала бронетехніка, кілька вантажівок з озброєними терористами і якимись гарматами». Частина терористів поїхала вбік м. Макіївки.