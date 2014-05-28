У Харкові затримано ватажка краматорської банди терористів на прізвисько "Псих"

Як повідомляє прес-центр СБУ, 27 травня під час здійснення превентивних антитерористичних заходів у Харкові співробітники СБУ під час спроби виїзду до Російської Федерації затримали одного з керівників сепаратистів у Краматорську Івана Лисенка, відомого під прізвиськом «Псих».

Лисенко організував та озброїв групу із 40 бойовиків для терористичної діяльності і дестабілізації ситуації в місті.

Читайте такожУ Слов'янську і Краматорську заборгованість із соцвиплат перевищила 100 млн гривеньЗатриманий визнав, що підпорядковувався призначеному громадянином РФ Ігорем Гіркіним («Стрєлок») так званому військовому коменданту Краматорська (прізвисько «Терець»), який прибув з території Криму.

СБУ наголошує, що у складі терористичної групи Лисенко тероризував місцеве населення, брав активну участь у диверсійних актах на території Донецької області. Зокрема у середині квітня Лисенко з іншими бойовиками намагався захопити військовий аеродром в Краматорську, вчиняючи озброєний напад на пости українських військових, брав участь у розробці та організації захоплень військових части, розташованих у Донецьку.

23 квітня його бандитське угруповання штурмувало Краматорську міськдержадміністрацію, застосовуючи вогнепальну зброю проти людей, які охороняли будівлю.

Крім цього, зловмисник разом з іншими найманцями виконував доручення Гіркіна з викрадення людей. Зокрема він причетний до насильницького захоплення директора тролейбусного депо Краматорська, місцезнаходження якого досі невідоме.

У зловмисника вилучено боєприпаси та флеш-носій з інформацією щодо проукраїнських активістів з Донеччини, яких він, за дорученням ватажків терористів, залякував.

Стосовно затриманого здійснюються відповідні слідчі дії.