У БЮТ готові на поступки ПР та КПУ - аби ті не пішли у «партизани»

Найближчим часом Верховна Рада зможе відновити конструктивну роботу – вважає народний депутат, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Олександр Шепелєв.

«На сьогодні сесія не закрита, значить, парламент працює. Для закриття сесії необхідно принаймні розблоковувати трибуну Верховної Ради. Впевнений, що це можливо в процесі переговорів і досягнення компромісного рішення, котре б влаштувало всі сторони. Суть демократії, в сучасному європейському розумінні, в тому і полягає, щоб знайти рішення, котре відповідало б інтересам як більшості, так і меншості. Безумовно, що для цього кожній стороні чимось доведеться поступитися. Адже без готовності до взаємних поступок компроміс неможливий», - сказав Олександр Шепелєв.

Народний депутат також звернув увагу на те, що БЮТ неодноразово демонстрував готовність і вміння домовлятися з різними політичними силами, саме керуючись вищезгаданими міркуваннями.

«Опозицію не потрібно заганяти в кут – адже, якщо подібне відбувається, вона перестає бути парламентською і йде в «партизани». Не можна забувати, що обрані до парламенту сили представляють виборців України, а виборці Партії регіонів або Блоку Литвина – такі ж повноправні господарі української держави, як і виборці БЮТ і НУНС. Наші опоненти (коли ми були в опозиції) про це іноді забували, але ми пам`ятаємо. Для нас не існує виборців другого сорту, оскільки БЮТ реально представляє інтереси всієї України», - додав Олександр Шепелєв.