В аеропорту Донецька українські силовики виявили зброю з РФ, залишену бойовиками - Аваков

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр МВС Арсен Аваков.

"В Донецькому аеропорту немає звичного потоку відлітаючих пасажирів.. Український спецназ зібрав зброю, що залишився від терористів на одному з поверхів. Терористів багатьох вже і немає, а зброя залишилася. Не наша зброя - завезена з Росії: серійні номери, роки випуску, специфічні моделі", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні представники терористичної організації "Донецької народної республіки" з вимогою вивести українських військових з території аеропорту. Вранці 26 травня в аеропорту почалася антитерористична операція. З 7 ранку 26 травня аеропорт призупинив роботу. Державна авіаційна служба України видала NOTAM, згідно з яким польоти в Донецьк були заборонені до 20:00 27 травня.Читайте такожДонецький аеропорт знаходиться під повним контролем українських силовиків - Аваков

Найбільший в Україні авіаперевізник, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала рейси в Донецьк і з Донецька 26, 27 і 28 травня. Крім того, продаж квитків на рейс Київ-Кутаїсі також призупинила інша авіакомпанія - лоукост "Візз Ейр Україна".