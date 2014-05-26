У Донецькому аеропорту йде бій, українські десантники ведуть зачистку від терористів (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це в 16.40 повідомили в прес-службі АТО.

Згідно з повідомленням, зараз в Донецькому аеропорту йде бій на території нового терміналу.

«Хочемо взяти цю територію. Вона з усіх сторін оточена. Наші десантники працюють по зачистці», - сказали в прес-службі.

Також підтвердили, що до терористів в аеропорт приїхали з центру Донецька нові бойовики.

«Але ми готові відбити всіх», - сказали в прес-службі, зазначивши, що поки не мають інформації про поранених.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Донецька йдуть активні військові дії, є поранені.

Аеропорт ім. Сергія Прокоф'єва в Донецьку призупинив роботу з 7 ранку 26 травня.

Раніше ряд ЗМІ повідомили, що в районі 3 години ночі на територію аеропорту Донецьк приїхали кілька десятків озброєних представників так званої "Донецької народної республіки" з вимогами про виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту. Потім у так званій «ДНР» заявили, що взяли аеропорт Донецька під контроль.

Державна авіаційна служба України видала NOTAM (повідомлення про зміни в правилах проведення та забезпечення польотів і аеронавігаційної інформації), згідно з яким польоти до Донецька заборонені до 18.00 26 травня.

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Керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов повідомив, що 26 травня аеропорту Донецька проходять планові заходи в межах АТО з відновлення конституційного порядку в регіоні.

Як написав Селезньов на своїй сторінці в Facebook, в 13.00 терористам, які незаконно проникли на територію аеропорту, був висунутий ультиматум - скласти зброю і здатися силам АТО. У разі невиконання вимог українськими силовиками буде застосований силовий варіант звільнення аеропорту. Терористи не виконали вимоги українських силовиків, по позиціях терористів було завдано авіаційний удар.

Крім того, Селезньов повідомив, що "вогнем вертольотів вогневої підтримки знищена зенітна установка, яка працювала в аеропорту Донецька проти сил АТО".