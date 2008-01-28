Самооборонець Москаль: син нардепа від ПР причетний до вбивства людини

Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль пропонує Партії регіонів створити тимчасову слідчу комісію, яка б розслідувала факти причетності сімей народний депутатів до кримінальних злочинів.

«Син народного депутата від Партії регіонів Володимира Демишкана Сергій наприкінці 2007 року організував злочинну групу, яка викрала громадянина Василя Кривозуба, генерального директора авіатранспортної компанії «Крунт» з метою отримання в сумі 300 тисяч доларів», - цитує Геннадія Москаля сайт “Народної самооборони”.

«Згодом Василя Кривозуба було вбито, а щоб приховати цей факт, його тіло втопили в Дніпрі, прив’язавшо до ніг сім секцій радіатора. Наразі Сергій Демишкан та його спільники перебувають у слідчому ізоляторі, за фактом вбивства порушено кримінальну справу», - зазначив народний депутат.

«Я наполягаю на створенні слідчої комісії, тому що випадки, коли і народні депутати, і члени їхніх сімей, які причетні до кримінальних злочинів, непоодинокі», - наголосив Геннадій Москаль.