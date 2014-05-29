СБУ затримала підривників, які готували вибухи в Одесі (фото)

Терористичною групою керував 40-річний громадянин «М». За вказівкою та координації двох активістів «Куликового Поля», які після подій 2 травня в Одесі втекли на територію Російської Федерації, він вчинив вибух на подвір’ї одного з центральних готелів міста.

Встановлено, що терористична група планувала зірвати вибори Президента України та в подальшому дестабілізувати ситуацію у регіоні, для чого готувала низку потужних вибухів у місцях найбільшого скупчення людей, поблизу держаних установ Одеси.

За ці злочини підривники отримали від своїх координаторів 10 тисяч доларів США.

Усі затримані є членами ВГО «Православне козацтво». Під час затримання вони намагались чинити збройний опір, проте втекти їм не вдалось.

У ході обшуку орендованого помешкання підривників вилучено бойовий пістолет «CZ-75» з «глушником», пістолет калібру 7.62 мм, мисливський обріз, травматичну зброю, бойові набої різного калібру, «коктейлі Молотова», військову амуніцію, саморобні вибухові пристрої з компонентами для їхнього виготовлення, холодну зброю тощо.

Триває слідство.