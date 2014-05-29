ОДА: у Донецьку терористи викрали машину швидкої допомоги
13:41, 29 травня 2014Політика
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У Донецьку терористи сьогодні викрали автомобіль швидкої допомоги.
Влада Донецька підтвердила викрадення автомобіля швидкої допомоги / @novostidnua
Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації (ОДА).
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У повідомленні наголошується, що після 12.00 терористи викрали спецавтомобіль. «Машина викрадена з двору станції швидкої медичної допомоги по вулиці Щорса в Донецьку. Мова йде про автомобіль Peugeot Boxer з державним номерним знаком АН 0153 ІС», - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 28 травняв ОДА спростували поширену в ЗМІ інформацію про викрадення в регіоні спеціальних медичних автомобілів.
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