ОДА: у Донецьку терористи викрали машину швидкої допомоги

Про це УНІАН повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації (ОДА).

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У повідомленні наголошується, що після 12.00 терористи викрали спецавтомобіль. «Машина викрадена з двору станції швидкої медичної допомоги по вулиці Щорса в Донецьку. Мова йде про автомобіль Peugeot Boxer з державним номерним знаком АН 0153 ІС», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 28 травняв ОДА спростували поширену в ЗМІ інформацію про викрадення в регіоні спеціальних медичних автомобілів.