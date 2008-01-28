Яценюк: других дострокових виборів Болівар не витримає

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не бачить жодних підстав для порушення питання про проведення дострокових виборів Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів з приводу ситуації в парламенті.

«Не бачу підстав сьогодні взагалі говорити про будь-які дострокові вибори», - наголосив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що «Болівар цього не витримає».

Говорячи про можливість проведення дострокових виборів до місцевих органів влади, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що на сьогодні це є недоцільним і неефективним, оскільки залишається стара законодавча база.

Як підкреслив голова ВР, лише змінивши законодавчу базу, можна одержати інші результати.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, на сьогодні нерідко територіальні громади однієї області представлені представниками інших областей. Він зазначив, що за статистикою, близько 30% відповідних обласних районних і міських рад представлені людьми, які не мають жодного відношення до цієї чи іншої області чи міста. За його словами, на сьогодні «пішла жахлива диспропорція».

Він підкреслив, що «без зміни законодавства проводити вибори це так як у ситуації, коли від зміни місць доданків ніяких результатів все одно не буде».