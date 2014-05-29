ВР при "сигнальному" голосуванні не дозволила судити Царьова
Верховна Рада при "сигнальному" голосуванні не дала дозволу на притягнення народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова до кримінальної відповідальності
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 206 із 242 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
В. о. генерального прокурора України Олег Махніцький повідомив на засіданні парламенту, що слідством підтверджено “факт вчинення народним депутатом України Олегом Царьовим кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, а саме: вчинення публічних закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу і вчинення закликів з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків”.
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Він наголосив, що все це “достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами».
Махніцький підкреслив, що Генпрокуратура звертається до ВР “про надання згоди на притягнення народного депутата України Олега Царьова до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.
На репліки деяких народних депутатів з приводу того, що Царьов відсутній у сесійній залі, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що “він переховується від українського народу”.
Парламент, не прийнявши результативного рішення, вирішив, що у наступний вівторок, 3 червня, повернеться до голосування з даного питання.
Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.
В.о. генпрокурора Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.