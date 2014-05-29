ВР при "сигнальному" голосуванні не дозволила судити Царьова

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 206 із 242 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В. о. генерального прокурора України Олег Махніцький повідомив на засіданні парламенту, що слідством підтверджено “факт вчинення народним депутатом України Олегом Царьовим кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, а саме: вчинення публічних закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу і вчинення закликів з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків”.

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Він наголосив, що все це “достатньо повно підтверджується законно зібраними у кримінальному провадженні доказами».

Махніцький підкреслив, що Генпрокуратура звертається до ВР “про надання згоди на притягнення народного депутата України Олега Царьова до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”.

На репліки деяких народних депутатів з приводу того, що Царьов відсутній у сесійній залі, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що “він переховується від українського народу”.

Парламент, не прийнявши результативного рішення, вирішив, що у наступний вівторок, 3 червня, повернеться до голосування з даного питання.

Як повідомляв УНІАН, проти депутата від ПР Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

В.о. генпрокурора Махніцький звернувся до Верховної Ради з поданням про позбавлення Царьова депутатських повноважень для притягнення до кримінальної відповідальності.