ЗМІ: Терористи хочуть підірвати горлівський морг, аби приховати втрати
15:46, 27 травня 2014Політика
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Кількість убитих під час Антитерористичної операції в Донецьку значно перевищує заявлені мером Донецька 40 осіб.
Морги Донецька і Горлівки переповнені / Reuters
Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на джерела з Донецька та Горлівки.
Очевидці повідомляють, що морги цих міст переповнені. Щоб приховати наслідки АТО, горлівський терорист Ігор Безлер дав команду підірвати міський морг. Наразі з ним ведуть переговори горлівські медики.
Читайте такожУ Донецьку терористи не захоплювали морг - ОДАКрім цього, повідомляють, що в лісопосадці біля Донецького аеропорту багато поранених і мертвих бойовиків, яких терористи не можуть забрати через снайперський вогонь.
За повідомленнями різних джерел, втрати терористів убитими під час учорашніх боїв у Донецьку склали від 35 до 200 осіб
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