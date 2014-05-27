ЗМІ: Терористи хочуть підірвати горлівський морг, аби приховати втрати

15:46, 27 травня 2014
Політика
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Кількість убитих під час Антитерористичної операції в Донецьку значно перевищує заявлені мером Донецька 40 осіб.

Морги Донецка переполнены / Reuters

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на джерела з Донецька та Горлівки.

Очевидці повідомляють, що морги цих міст переповнені. Щоб приховати наслідки АТО, горлівський терорист Ігор Безлер дав команду підірвати міський морг. Наразі з ним ведуть переговори горлівські медики.

Читайте такожУ Донецьку терористи не захоплювали морг - ОДАКрім цього, повідомляють, що в лісопосадці біля Донецького аеропорту багато поранених і мертвих бойовиків, яких терористи не можуть забрати через снайперський вогонь.

За повідомленнями різних джерел, втрати терористів убитими під час учорашніх боїв у Донецьку склали від 35 до 200 осіб

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