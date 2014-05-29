Росії рано чи пізно доведеться відповісти за підтримку тероризму в Україні - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні заявив журналістам у Варшаві міністр юстиції України Павло Петренко.

"Хочу нагадати, що відповідальність за такі міжнародні злочини як злочини проти людяності не має строків давності, та навіть ті російські високопосадовці, які причетні до цих подій, повинні розуміти, що рано чи пізно міжнародні кримінальні суди можуть розглянути ці справи, які стосуються діяльності та підтримки терористичних організацій з боку Росії в Україні", - сказав він.

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За словами міністра, українська влада і надалі збиратиме докази того, що за сепаратистами у східних регіонах України стоїть РФ, для того, аби використати їх у судових справах. "Аби ті посадовці, котрі давали такі вказівки, понесли відповідальність", - відзначив він.

Як сказав Петренко, українська влада готова амністувати людей, які піддалися впливу терористів і брали участь в сепаратистському русі, за умови, що вони складуть зброю і не є причетними до скоєння важких злочинів.

"Жодної амністії, жодних переговорів з терористами, які вбивали, катували, захоплювали мирних громадян, військових та іноземних спостерігачів, не може бути", - наголосив Петренко.

Він додав, що українська влада може стабілізувати ситуацію в Україні за один - два тижні, якщо Росія припинить підтримку сепаратистів.