Терористи намагаються захопити підрозділ Нацгвардії в Луганській області

17:59, 29 травня 2014
Політика
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Озброєні терористи намагаються захопити окремий підрозділ Національної гвардії України, який дислокується в Олександрівську Луганської області.

Террористы намереваются захватить подразделение Нацгвардии / REUTERS

Близько 16.30 терористи, озброєні автоматами, кулеметами і гранатометами, на 8 КамАЗах оточили окремий підрозділ Нацгвардії, і роблять спроби його захопити.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, бійці чинять опір. В даний час йде запеклий бій.

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