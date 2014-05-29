Терористи намагаються захопити підрозділ Нацгвардії в Луганській області

Близько 16.30 терористи, озброєні автоматами, кулеметами і гранатометами, на 8 КамАЗах оточили окремий підрозділ Нацгвардії, і роблять спроби його захопити.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, бійці чинять опір. В даний час йде запеклий бій.