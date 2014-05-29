Терористи намагаються захопити підрозділ Нацгвардії в Луганській області
17:59, 29 травня 2014Політика
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Озброєні терористи намагаються захопити окремий підрозділ Національної гвардії України, який дислокується в Олександрівську Луганської області.
Терористи мають намір захопити підрозділ Нацгвардії / REUTERS
Близько 16.30 терористи, озброєні автоматами, кулеметами і гранатометами, на 8 КамАЗах оточили окремий підрозділ Нацгвардії, і роблять спроби його захопити.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, бійці чинять опір. В даний час йде запеклий бій.
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