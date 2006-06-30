Більшість і опозиція розпочнуть переговори в понеділок

«Круглий стіл» з метою врегулювання конфліктної ситуації у Верховній Раді між більшістю та опозицією розпочнеться у понеділок, 3 липня, об 11.00 в кінозалі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ повідомили лідери фракцій коаліції.

Зокрема, лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що на «круглому столі» обговорюватимуться питання взаємодії більшості та опозиції як у ВР, так і в органах місцевого самоврядування.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що ситуація в парламенті може бути врегульована шляхом створення низки контрольних комісій, які нададуть можливість опозиції контролювати діяльність органів влади. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також зазначив, що має бути обговорено питання, що опозиція критикуватиме владу в ЗМІ, але не блокуватиме її роботу.

Він висловив переконання, що подальша робота ВР має базуватися на діалозі.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що робота «круглого столу» має бути поділена на дві частини. По-перше, Партія регіонів має публічно висловити аргументацію щодо причин блокування роботи ВР. В другій частині має бути обговорено механізм створення належних умов для роботи опозиції.

«Ми будемо пропонувати започаткувати в Україні статус опозиції як потужної державної інституції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу лідер СПУ Олександр МОРОЗ наголосив, що ініціатива Президента провести такий “круглий стіл” є дуже корисною.

Також прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО повідомила, що Президент висловить свою позицію щодо ситуації у ВР в традиційному радіозверненні до народу України.