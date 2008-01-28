Шуфрич: все залежить від того, скільки Тимошенко терпітиме знущання Ющенка

Конфлікт між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО може призвести до імпічменту Президента.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів).

«Дуже дивно виглядає, коли опозицію лякають достроковими виборами, тому що дострокові вибори - це завжди перемога для опозиції. Але я хотів би сьогодні звернути увагу громадськості, політиків і журналістів не стільки на ситуацію в парламенті, скільки на відносини між двома будівлями на Печерських пагорбах, а саме: Грушевського, 12 і Банковою, 11», - сказав Н.ШУФРИЧ.

«Після доволі несподіваного і разом з тим абсурдного виступу ЮЩЕНКА з Давосу ми вже сьогодні можемо з великою вірогідністю говорити про те, що конфлікт між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКОМ неминучий, що може мати значно глибші наслідки, ніж блокування чи будь-яка ситуація в парламенті», - наголосив він.

«У цьому контексті можна говорити про можливість наближення не тільки і не стільки парламентських, скільки президентських виборів. Зараз все залежить від того, наскільки у Ю.ТИМОШЕНКО вистачить стриманості терпіти знущання В.ЮЩЕНКА», - впевнений Н.Шуфрич.

«Вся ситуація мені нагадує 2005 рік, тільки в дуже скорочених тимчасових рамках. Я не виключаю, що парламент змушений буде розглянути процедуру імпічменту, тим паче, що приводів для цього більш ніж досить. І я абсолютно впевнений в тому, що хоч би якою була політична кон`юнктура, Партія регіонів не зможе не віддати за імпічмент ЮЩЕНКА всі свої голоси. Швидше за все, нам доведеться визнати, що побажання на Новий рік, щоб 2008 рік був роком без виборів, може так і залишитися тільки побажанням», - додав він.