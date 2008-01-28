Кінах натякає, що готовий дружити з Тимошенко проти Ющенка

Ставка транзиту природного газу територією України має бути переглянута.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловив екс-міністр економіки України, президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат Анатолій КИНАХ.

«Ми занепокоєні тим, що в таких принципових питаннях, включаючи ставку транзиту газу територією України, яка повинна бути обов`язково переглянута на основі техніко-економічних розрахунків, ця позиція створює дискусії в Україні на найвищому рівні, коли президентська вертикаль говорить: ви не чіпайте цю тему. З урядового боку ми чуємо постійно, що це потрібно переглянути, змінити і так далі», - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня на прес-конференції в Давосі Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна ризикує, якщо переглядатиме тарифи на транспортування російського газу по своїй території.

"Цей крок може спричинити по ланцюжку більш концептуальні питання, які можуть завдати просто шкоди. Така позиція Президента", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, у разі підвищення тарифів "Газпром" збільшить на таку ж величину тариф з транспортування центральноазіатського газу до українського кордону. Подібні дії з боку України призведуть до "подорожчання взаємних відносин і ніякої нової економіки Україні не принесуть", сказав Президент.

На думку В.ЮЩЕНКО, на сьогодні головне питання для України "полягає не в тому, як підняти тарифи, а, перш за все, як вийти з політичної формули ціни на газ на формулу ціни на газ, яка б робила прогнозованими ці відносини, стабільними з погляду ціни на газ".

За словами Президента, коли буде встановлена ціна на газ, яка включає всі складові, у тому числі і транзит, то не стане питання про підвищення тарифів на транзит російського газу на українській ділянці.

23 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначила, що Росія втричі підвищила ціну газу для України, водночас транзитна ставка не змінилася. «Тому прийшов час провести дискусію між Україною і Росією щодо вартості ставок транзиту російського газу через територію України до Європи», - сказала вона.

Ставка за транзит природного газу з 1 січня 2008 року зросла з 1,6 дол. до 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на кожні 100 км. відстані.

Єдиним постачальником послуг з транзиту природного газу територією України трубопровідним транспортом є НАК "Нафтогаз України".