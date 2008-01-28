Симоненко каже, що дострокові вибори можуть бути

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не виключає, що в Україні можуть відбутися позачергові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи заяви деяких політиків щодо можливості проведення таких виборів.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогодні в Україні відбувається узурпація влади та зміна формату структури виконавчої влади.

«Якщо ми говоримо про те, чи можливі дострокові вибори, то так – вони можуть бути», - сказав він.

В той же час лідер комуністів не зміг сказати, яким шляхом відбуватиметься проведення позачергових виборів.

«Але я не виключаю такої можливості», - сказав П.СИМОНЕНКО.