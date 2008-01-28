Тимошенко розповіла у Європі про дискусію з Януковичем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила депутатів Європарламенту у готовності забезпечити політичну єдність демократичних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«Наша політична команда зробить все, щоб політична єдність була бездоганною», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні почалася робота над новою редакцією Конституції, яка має забезпечити політичну стабільність і покращити систему стримувань та противаг в українській владі. При цьому український прем’єр зазначила, що вона хотіла б, щоб нова Конституція отримала підтримку як парламенту, так і українського народу.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що вона почала дискусію з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо схвалення нових законів про опозицію, які мають розширити права опозиції.

Говорячи про єдність демократичних сил, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вперше за 17 років незалежності в Україні є парламентська більшість, Президент та уряд, які сповідують однакові цінності і які можуть здійснити необхідні для країни реформи.