До 5 лютого парламент не засідатиме

До 5 лютого у парламенті не буде пленарних засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні на засіданні Погоджувальної ради за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА та лідерів фракцій не було досягнуто ніяких домовленостей, оскільки «опозиція відмовилася від конструктивної роботи».

«Головним чином це стосується фракції Партії регіонів», – сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він повідомив, що формально вимоги ПР залишаються тими ж, що й були, однак вони – лиш привід для зриву роботи парламенту.

«Партія регіонів блокує розгляд тих питань, які вже готові до розгляду і пройшли комітети здебільшого» – наголосив лідер НУ-НС і нагадав, що це питання скасування депутатської недоторканості, депутатських пільг, створення тимчасових слідчих комісій з розслідування зловживань міської влади у Харкові та Києві, ухвалення статуту ГУАМ.

На думку В. КИРИЛЕНКА, коаліція шукатиме способи для ефективної роботи парламенту, якщо опозиція і надалі не буде налаштована на конструктивну роботу ВР.

«Але якщо опозиція буде надалі діяти такими методами, які вона демонструє всій Україні, думаючи, що це дозволить їй знову прийти до влади чи забезпечити розпуск парламенту, то ми будемо пропонувати якісь свої способи виходу із кризи», – наголосив лідер фракції НУ-НС.

Водночас він не виключив, що у разі продовження ескалації напруги Партією регіонів, коаліція буде «діяти такими самими симетричними методами» для розблокування роботи парламенту.

Також В. КИРИЛЕНКО підкреслив, що засідання Верховної Ради не проводитимуться поза стінами сесійної зали парламенту. «Якщо хтось хоче йти в інше місце, то цей хтось нехай іде, але правляча коаліція буде засідати тільки в залі Верховної Ради України», – сказав він.

Лідер фракції НУ-НС також наголосив, що ситуація, коли народні депутати, які блокують роботу парламенту, ще й одержують заробітну плату, є неприпустимою.

Як повідомляв УНІАН, заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні заявив, що Партія регіонів розблокує роботу Верховної Ради лише у випадку вирішення проблеми щодо вступу України до НАТО.