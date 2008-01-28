НУ-НС готовий до дострокових виборів ВР

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” готова до дострокових виборів до Верховної Ради, але для їх проведення немає «вагомих аргументів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що «ми завжди готові до дострокових виборів, разом з тим для цього необхідні вагомі аргументи».

За його словами, для попередніх дострокових виборів такі аргументи були.

Він зазначив, що не може бути аргументом те, «що В.ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів разом із своїми довічними комуністичними сателітами, які їм підспівують, проти НАТО». «Це їхня проблема», - підкреслив лідер “Ну-НС”.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що дане питання необхідно вирішувати в сесійній залі шляхом голосування.

Він наголосив, що виборці в разі дострокових виборів не вибачать опозиції те, що вона зриває скасування депутатської недоторканності і пільг.

В.КИРИЛЕНКО також зазначив, що на сьогодні в парламенті обрано голову ВР, сформовано дієздатний уряд.

«До речі, поки ці колеги з 9-ї до 12-ї блокують трибуну, то вже з 12 до 19 вони в уряді, в Секретаріаті Президента вирішують свої питання», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що «це влаштовує їх, але це не влаштовує виборців».

В.КИРИЛЕНКО повідомив, що 4 лютого опозиція має визначитись, чи готова вона працювати, чи знову блокуватиме трибуну.