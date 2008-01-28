Тимошенко обіцяє не лякати Росію різкими кроками

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що переговори з Росією про тарифи на транзит російського газу через територію України вестимуться продумано і зважено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, відповідаючи на питання депутатів Європарламенту в Брюсселі.

«Уряд у цьому напрямі не зробить жодного необдуманого і різкого кроку, оскільки ми розуміємо, що стабільність транзиту російського газу через територію України - це стабільність забезпечення газом європейських країн. Всі наші кроки будуть продумані і узгоджені з Російською Федерацією», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона відзначила, що й сама особисто, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО оцінюють ситуацію стосовно вартості транзиту газу через територію України як не ринкову. «Ми єдині в цьому (з Президентом)», - наголосила вона.

«Якщо ми поступово наближаємося до ринкової вартості природного газу на кордоні Росії і України, то також ми повинні мати й інший процес - наближення до ринкової вартості транзиту газу через територію України», - відзначила вона