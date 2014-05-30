США закликали Францію продати вертольотоносці НАТО, а не Росії

Американські законодавці закликали Францію скасувати продаж до Росії двох новітніх вертольотоносців типу «Містраль» і запропонували, щоб ці кораблі купувала або орендувала НАТО, повідомляє Радіо Свобода.

У листі на адресу генсекретаря НАТО Андерса Фоґа Расмуссена йдеться, що купівля альянсом «Містралей» «надішле сильний сигнал» російському президенту Путіну.

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Лист підписали член комітету з закордонних справ Палати представників Еліот Енґель, керівник делегації США в Парламентській асамблеї НАТО конгресмен Майкл Тернер, член підкомітету з європейських справ Конгресу Вільям Кітинґ.

Франція заявила, що не скасує угоду з Росією, оскільки це може більше зашкодити Парижу, ніж Москві. Контракт вартістю понад півтора мільярда доларів дозволив створити близько тисячі робочих місць.