У Слов'янську чутно вибухи та автоматні черги - очевидці

10:15, 29 травня 2014
Політика
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Зранку у Слов'янську чутно вибухи.

В Славянске снова слышны взрывы / REUTERS

У Слов'янськучутно вибухи та автоматні черги, ймовірно, йде наступ.

Про це пишуть мешканці Слов'янська на своїх сторінках в Twitter.

"Слов'янськ зустрічає ранок потужними вибухами. На Черевковці шибки повилітали" , - пише користувач Славянск.

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Також користувачі відзначають, що в районі залізничного вокзалу чутно вибухи та автоматні черги.

"Кажуть, поставили гармати в 66-му та 70-му садку, - пишуть вони. - Під час обстрілу Слов'янськ закривають, всі машини, автобуси зупиняють - не в'їхати, не виїхати".

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