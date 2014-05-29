У Слов'янську чутно вибухи та автоматні черги - очевидці
Зранку у Слов'янську чутно вибухи.
У Слов'янськучутно вибухи та автоматні черги, ймовірно, йде наступ.
Про це пишуть мешканці Слов'янська на своїх сторінках в Twitter.
"Слов'янськ зустрічає ранок потужними вибухами. На Черевковці шибки повилітали" , - пише користувач Славянск.
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Також користувачі відзначають, що в районі залізничного вокзалу чутно вибухи та автоматні черги.
"Кажуть, поставили гармати в 66-му та 70-му садку, - пишуть вони. - Під час обстрілу Слов'янськ закривають, всі машини, автобуси зупиняють - не в'їхати, не виїхати".
#Слов'янськ зустрічає ранок потужними вибухами.
- СЛОВ'ЯНСЬК (@Sloviansk) 29 травня 2014
100%інфа. Нона або щось інше стріляла по Карачуну, з Карачуна у відповідь в р-н очисних. #Слов'янськ
- Наталя (@NataZelik) 29 травня 2014
Краматорськ здригається від вибухів у Слов'янську і стрілянина на аеродромі. Періодично стихає
- P.S. (@ceramics_quilt) 29 травня 2014
#Слов'янськ в район #ЖД чутні вибухи та автоматні черги. Кажуть поставили гармати в 66-му і 70-му садку
- Вільний Славянец (@free_UA_Michael) 29 травня 2014
Під час обстрілу #Слов'янськ закривають усі машини, автобуси зупиняють - не в'їхати, не виїхати. Так було сьогодні вранці.
- СЛОВ'ЯНСЬК (@Sloviansk) 29 травня 2014