У Слов'янську чутно вибухи та автоматні черги - очевидці

У Слов'янськучутно вибухи та автоматні черги, ймовірно, йде наступ.

Про це пишуть мешканці Слов'янська на своїх сторінках в Twitter.

"Слов'янськ зустрічає ранок потужними вибухами. На Черевковці шибки повилітали" , - пише користувач Славянск.

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Також користувачі відзначають, що в районі залізничного вокзалу чутно вибухи та автоматні черги.

"Кажуть, поставили гармати в 66-му та 70-му садку, - пишуть вони. - Під час обстрілу Слов'янськ закривають, всі машини, автобуси зупиняють - не в'їхати, не виїхати".

100%інфа. Нона або щось інше стріляла по Карачуну, з Карачуна у відповідь в р-н очисних. #Слов'янськ - Наталя (@NataZelik) 29 травня 2014

Краматорськ здригається від вибухів у Слов'янську і стрілянина на аеродромі. Періодично стихає - P.S. (@ceramics_quilt) 29 травня 2014

#Слов'янськ в район #ЖД чутні вибухи та автоматні черги. Кажуть поставили гармати в 66-му і 70-му садку - Вільний Славянец (@free_UA_Michael) 29 травня 2014