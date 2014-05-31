Бойовики в Слов'янську вночі обстрілювали українські блокпости з мінометів
14:26, 31 травня 2014Політика
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Терористи намагаються залишити заблоковане силами АТО місто.
Військові в Слов'янську дають відсіч терористам, на фото - український блокпост / REUTERS
Бойовики не припиняють спроб вирватись із заблокованого силами антитерористичної операції Слов'янська.
Про це повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.
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"Бойовики не припиняють спроб вирватись із заблокованого силами АТО міста Слов'янськ. Минулої ночі блокпости у передмістях Слов’янська із українськими силовиками двічі обстрілювались бойовиками, в тому числі й мінометним вогнем. Вогнем у відповідь нападники розсіяні", - написав він.
На карачун прилетело 10 вертолетов #Славянск
— Нехай (@nehay82) 31 мая 2014
С вертолетов идет обстрел блокпостов ДНР. #Славянск
— СЛАВЯНСК (@Sloviansk) 31 мая 2014
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