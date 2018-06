У Слов'янську триває повномасштабна АТО: блокпости взяті, збиті два вертольоти, є загиблі (оновлюється)

16.14 Дороги, що ведуть у Слов'янськ, перекривають природними перешкодами.

15:15 Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова розповіли подробиці свого викрадення бойовиками: "Нас привезли в приміщення з обшарпаним стінами, як потім виявилося, це були гаражі. Забрали ремені, коштовності, очі не розв'язували".

15:14 Залізничний рух через Слов'янськ відновлено. Зараз шини з рейок прибирають помічники машиністів та провідники. Потяги пустили в об'їзд - через Червоний лиман.

14:46 Штаб антитерористичної операції пропонує рядовим бойовикам в Слов'янську добровільно здаватися в полон.

14.28 Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова, які раніше були затримані сепаратистами в Слов'янську, вийшли на зв'язок.

14:20 Силовики контролюють половину Слов’янська, місцеві бояться, що терористи отруять воду.

13:23 Місцеві мешканці блокують пересування української бронетехніки у Слов`янську.

12:59 У Краматорську перестав ходити громадський транспорт, сполучення зі Слов'янськом припинено.

12:58 Військові затримали чотирьох терористів з блокпосту, звідки збивали вертольоти.

12:46 У Слов’янську терористи паралізували рух потягів. Терористи захопили пост електричної централізації.

12:17 Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов повідомив, що з боку терористів є втрати.

12:00 Головний диверсант Горлівки "Абвер" відмовився від прийняття командування та намагається залишити місто.

11:49 У Слов'янську з ранку 2 травня зник журналіст американського видання Buzzfeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова. Телефонного зв'язку з ними немає. Останнє повідомлення, яке отримала редакція «Новини Донбасу» від Майка: «Нас схопили на блок-посту». Потім він встиг повідомити, що його і Олену сепаратисти направили в захоплене будівлю СБУ в Слов'янську.

11:41 У Слов'янську терористи намагалися захопити потяг з пасажирами.

11:20 Сепаратисти в Слов'янську кличуть жителів міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine