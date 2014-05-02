У Слов'янську триває повномасштабна АТО: блокпости взяті, збиті два вертольоти, є загиблі (оновлюється)

16.14 Дороги, що ведуть у Слов'янськ, перекривають природними перешкодами.

Проливной дождь, вся активность свернулась #Славянск — Александр Коц (@sashakots) 2 мая 2014

15:15 Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова розповіли подробиці свого викрадення бойовиками: "Нас привезли в приміщення з обшарпаним стінами, як потім виявилося, це були гаражі. Забрали ремені, коштовності, очі не розв'язували".

15:14 Залізничний рух через Слов'янськ відновлено. Зараз шини з рейок прибирають помічники машиністів та провідники. Потяги пустили в об'їзд - через Червоний лиман.

14:46 Штаб антитерористичної операції пропонує рядовим бойовикам в Слов'янську добровільно здаватися в полон.

14.28 Журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова, які раніше були затримані сепаратистами в Слов'янську, вийшли на зв'язок.

14:20 Силовики контролюють половину Слов’янська, місцеві бояться, що терористи отруять воду.

13:23 Місцеві мешканці блокують пересування української бронетехніки у Слов`янську.

12:59 У Краматорську перестав ходити громадський транспорт, сполучення зі Слов'янськом припинено.

12:58 Військові затримали чотирьох терористів з блокпосту, звідки збивали вертольоти.

12:46 У Слов’янську терористи паралізували рух потягів. Терористи захопили пост електричної централізації.

12:17 Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов повідомив, що з боку терористів є втрати.

Украинские десантники в районе горки Карачун, господствующая высота перед Славянском pic.twitter.com/AAKv9CB3Va — snem (@mrsnem) May 2, 2014

12:00 Головний диверсант Горлівки "Абвер" відмовився від прийняття командування та намагається залишити місто.

11:49 У Слов'янську з ранку 2 травня зник журналіст американського видання Buzzfeed Майк Джігліо і перекладач Олена Глазунова. Телефонного зв'язку з ними немає. Останнє повідомлення, яке отримала редакція «Новини Донбасу» від Майка: «Нас схопили на блок-посту». Потім він встиг повідомити, що його і Олену сепаратисти направили в захоплене будівлю СБУ в Слов'янську.

11:41 У Слов'янську терористи намагалися захопити потяг з пасажирами.

11:20 Сепаратисти в Слов'янську кличуть жителів міста прийти на головну площу, щоб зробити відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням про "допомогу".

Separatist ham radio calling on people of Slavyansk to come to main square "to make a video appeal to V.V. Putin for help." #Ukraine — Simon Shuster (@shustry) May 2, 2014

10:34 Сьогодні вночі під Слов'янському в результаті обстрілу бойовиками вертольотів Мі-24 двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще декілька поранені, повідомили в Міноборони.

10:24 Терористи у Слов'янську готуються здійснити провокацію з можливою загибеллю людей, про планування якої повідомлялося вчора.

10:16 Командир російських диверсантів Ігор Стрєлков (офіцер Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Гіркин) із групою підлеглих йде на прорив зі Слов'янська. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Дмитро Тимчук.

09:46 Бойовики обстріляли вертоліт ДСНС, який прибув на місце з бригадою медиків для надання допомоги та евакуації.

09:41 Військовий вертоліт під Слов'янськом збили висококваліфіковані іноземні спеціалісти. Встановлено, що вертоліт був збитий кількома пусками ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). «Зазначене свідчить, що на території проведення АТО діють підготовлені, висококваліфіковані іноземні спеціалісти, а не місцеві мирні громадяни, які, за свідченням російського керівництва, мають зброю, придбану в мисливських магазинах», йдеться в повідомленні Антитерористичного центру СБУ.

09:08 Операція проходить силами підрозділів МВС, Нацгвардії, ВС. На поточний момент взяті під контроль 9 блокпостів терористів в межах міста Слов'янська, повідомив на своїй сторінці в Facebook Арсен Аваков.

08:57 У соцмережах з'явилося фото пораненого пілота, якого взято в полон терористами після того, як був збитий вертоліт.

08:40 За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», в районах Слов'янська, що залишаються під контролем терористів, останні проводять екстрену "експропріацію" особистого автотранспорту мешканців міста.

08:19 Чутні автоматні черги з кількох сторін. У місті поданий сигнал тривоги, церкві б'ють на сполох. З блокпостів в небо піднімаються клуби диму, повідомляє Slavgorod.com.ua.

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За неофіційними даними, українські військові вже відбили у бойовиків телевежу на горі Карачун. Про потерпілих і поранених поки інформації немає.

Поранений пілот вертольота / instagram.com/sashakots