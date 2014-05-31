США поки не планують обговорювати з Україною новий договір замість Будапештського меморандуму

Про це в інтерв`ю ZN.UA сказав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

Дипломат прокоментував заяву переможця президентських виборів в Україні Петра Порошенка про необхідність підписання нового міжнародного договору, який заміняє Будапештський меморандум і дає Україні гарантії безпеки аж до військової підтримки.

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На запитання, чи можуть США підписати з Україною такий документ, Пайєтт відповів: ”Я впевнений, що коли тільки новообраний президент Порошенко приступить до виконання своїх обов`язків, ми неодмінно будемо обговорювати з ним наше подальше співробітництво в галузі оборони і безпеки”.

”Обговорювати якусь конкретну домовленість на даному етапі, мабуть, було б занадто рано. Але я впевнений, що з цим керівництвом України ми будемо працювати дуже щільно, щоб зміцнити безпеку України”, - підкреслив він.

Посол США в Україні також заявив, що підписаний США, Великою Британією, Росією і Україною Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий як Будапештський меморандум, не надавав Україні гарантій безпеки.