Троє українських військових отримали поранення під час атаки бойовиків на посту Дякове

По периметру пост обстрілювали снайпери. У відповідь прикордонники почали стріляти на ураження.

На їхню підтримку сили АТО надіслали у район бою винищувач СУ-27 та мото-маневрові групи, передає ТСН.

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Штурмовики відступили, але замінували територію довкола поста. Про це повідомляє керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його даними, у прикордонників немає фахівців з розмінування, тому до прибуття вибухотехніків вони опинилися у блокаді.

Під час штурму троє українських військовослужбовців дістали поранення, один - контужений. Про втрати бойовиків інформації немає.