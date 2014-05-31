Троє українських військових отримали поранення під час атаки бойовиків на посту Дякове
20:48, 31 травня 2014Політика
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Луганські прикордонники відбили атаку бойовиків на посту Дякове. Вночі туди прибули близько восьми десятків нападників і відкрили вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Під час штурму троє українських військовослужбовців дістали поранення / REUTERS
По периметру пост обстрілювали снайпери. У відповідь прикордонники почали стріляти на ураження.
На їхню підтримку сили АТО надіслали у район бою винищувач СУ-27 та мото-маневрові групи, передає ТСН.
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Штурмовики відступили, але замінували територію довкола поста. Про це повідомляє керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. За його даними, у прикордонників немає фахівців з розмінування, тому до прибуття вибухотехніків вони опинилися у блокаді.
Під час штурму троє українських військовослужбовців дістали поранення, один - контужений. Про втрати бойовиків інформації немає.
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