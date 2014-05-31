У Слов`янську військові знищили артустановку НОНА, з якої вели обстріл терористи

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, ввечері 30 травня бойовики вчергове відкрили безладний вогонь з самохідної артустановки НОНА, яка переміщалася на вантажній автомашини, по горі Карачун з району селища Черевківка.

”Автомобіль переміщався по місту і відкривав вогонь з різних його районів. За повідомленням інформаторів, снаряди потрапляли у житлові райони міста. У момент, коли артустановка бойовиків була переміщена у промислову зону міста - керамічний завод - по цьому району сили АТО завдали артилерійський удар. В результаті обстрілу артустановку НОНА знищено”, - написав Селезньов.